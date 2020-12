Venezolana se consagró como “Atleta del Año”

Recibió el premio como “Atleta del Año” del World Athletics

La venezolana Yulimar Rojas es apenas la tercera atleta latinoamericana en lograr este importante premio que entrega el máximo ente del atletismo mundial.

La múltiple campeona mundial de salto triple, Yulimar Rojas hizo historia una vez más al conseguir este sábado el premio “Atleta del Año” en la categoría femenina, galardón que otorga la World Athletics.

“Me han dejado impactada, no puedo creerlo. Bueno imagínate, no tengo palabras. Estoy un poco sorprendida. Me veía entre las candidatas por lo que habíamos hecho en el año, pero no para ganar”, dijo de manera efusiva la portadora del récord mundial bajo techo (15,43 metros).

Este nuevo logro por la venezolana, es el primer premio de esta envergadura para un atleta venezolano.

La anzoatiguense de 25 años fue electa entre las cinco finalistas que se seleccionaron a través de redes sociales y donde tenía duras rivales como a holandesa Sifan Hassan.

“Ya me sentía ganadora al estar nominada entre otras atletas excepcionales eso es maravilloso, pero conseguir el premio, es algo que realmente me emociona”.D

Rojas en la crema del atletismo latino

La saltadora venezolana se puso a la par de la cubana Ana Fidelia Quirós que lo logró en 1989 y la colombiana Caterine Ibargüen en el 2018, quien durante un par de ciclos olímpicos fue la rival directa de Rojas.

Además, es la atleta latina más joven en llevarse la distinción.

Asimismo, el equipo de comunicaciones de la atleta, publicó en redes un vídeo donde aparece su entrenador, el cubano, Iván Pedrosa con el trofeo y le dice que el galardón “espera” por ella en España.