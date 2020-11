Líderes Mundiales celebran triunfo de Biden

Luego de que Joe Biden ganara a Donald Trump, el alivio se apodera de los aliados de Estados Unidos “Queremos invertir en nuestra cooperación para un nuevo comienzo transatlántico, un nuevo acuerdo”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas. LONDRES – Los suspiros de alivio recorrieron las capitales de los aliados tradicionales de Estados Unidos el sábado después de que Joe Biden se convirtiera en presidente electo. Muchos líderes han sido golpeados por cuatro años del presidente Donald Trump que aplastó las convenciones, y ven en Biden una contraparte que intentará devolver a Estados Unidos a un camino de multilateralismo y cooperación internacional. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien tuvo una relación tensa con Trump, fue uno de los primeros líderes mundiales en emitir una declaración felicitando a Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris. “Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial”, escribió Trudeau poco después de que surgiera la noticia de que el exvicepresidente había ganado el estado fundamental de Pensilvania, según las proyecciones de NBC News. “Tengo muchas ganas de trabajar juntos y aprovechar eso con ustedes dos”. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, fue menos diplomática. “¡Bienvenido de nuevo América!” ella escribió en Twitter. “¡Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris por su elección!” La noticia llega después de días de angustia que se muerde las uñas no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, mientras la carrera presidencial avanzaba poco a poco hacia una conclusión. En el tramo posterior al día de las elecciones, Trump y sus aliados sugirieron repetida y falsamente que el conteo continuo de boletas elegibles es una señal de fraude. Su campaña ha presentado demandas en estados de campo de batalla, lo que genera preocupaciones de que no acepte la derrota. “Si cuenta los votos legales, yo gano fácilmente”, ha dicho Trump, repitiendo una afirmación infundada: no hay evidencia de que se hayan contado boletas fraudulentas. Comentarios como estos dan un golpe a la imagen de Estados Unidos como exponente de la democracia y probablemente animarán aún más a algunos de los antiguos aliados de Estados Unidos a una victoria de Biden. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, dio la bienvenida a las “cifras claras” que llevaron a Biden a la victoria. “Esperamos trabajar con el próximo gobierno de Estados Unidos. Queremos invertir en nuestra cooperación para un nuevo comienzo transatlántico, un nuevo acuerdo”, escribió en Twitter. Las relaciones con la OTAN, y en particular con Alemania, fueron tensas bajo Trump, por lo que un nuevo líder estadounidense será recibido calurosamente por muchos miembros de la alianza militar. Trump también criticó públicamente a la canciller Angela Merkel. “Los europeos se sentirán extremadamente aliviados”, dijo Hans Kundnani, investigador principal del grupo de expertos Chatham House, con sede en el Reino Unido, que se centra en Europa y las relaciones transatlánticas, antes de las elecciones. “Biden será más diplomático con los aliados en todos los ámbitos, pero particularmente con los europeos”. ELECCIÓN 2020 Después de que Joe Biden ganara a Donald Trump, el alivio se apodera de los aliados de Estados Unidos “Queremos invertir en nuestra cooperación para un nuevo comienzo transatlántico, un nuevo acuerdo”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas. El primer ministro Justin Trudeau celebra una conferencia de prensa El primer ministro canadiense Justin Trudeau fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Joe Biden.David Kawai / Bloomberg a través de Getty Images 7 de noviembre de 2020 12:20 PM CST Por Rachel Elbaum, Yuliya Talmazan, Adela Suliman y Saphora Smith LONDRES – Los suspiros de alivio recorrieron las capitales de los aliados tradicionales de Estados Unidos el sábado después de que Joe Biden se convirtiera en presidente electo. Muchos líderes han sido golpeados por cuatro años del presidente Donald Trump que aplastó las convenciones, y ven en Biden una contraparte que intentará devolver a Estados Unidos a un camino de multilateralismo y cooperación internacional. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien tuvo una relación tensa con Trump, fue uno de los primeros líderes mundiales en emitir una declaración felicitando a Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris. Justin Trudeau envía felicitaciones a Biden por convertirse en presidente electo NOV. 20 de julio de 2002: 41 “Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial”, escribió Trudeau poco después de que surgiera la noticia de que el exvicepresidente había ganado el estado fundamental de Pensilvania, según las proyecciones de NBC News. “Tengo muchas ganas de trabajar juntos y aprovechar eso con ustedes dos”. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, fue menos diplomática. “¡Bienvenido de nuevo América!” ella escribió en Twitter. “¡Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris por su elección!” La noticia llega después de días de angustia que se muerde las uñas no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, mientras la carrera presidencial avanzaba poco a poco hacia una conclusión. En el tramo posterior al día de las elecciones, Trump y sus aliados sugirieron repetida y falsamente que el conteo continuo de boletas elegibles es una señal de fraude. Su campaña ha presentado demandas en estados de campo de batalla, lo que genera preocupaciones de que no acepte la derrota. “Si cuenta los votos legales, yo gano fácilmente”, ha dicho Trump, repitiendo una afirmación infundada: no hay evidencia de que se hayan realizado votaciones fraudulentas.