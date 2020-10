El Museo del Estado de Tennessee recibe el prestigioso premio del Urban Land Institute

Nashville, Tenn. – 1 de octubre de 2020 – El Museo del Estado de Tennessee ha recibido un Premio a la Excelencia en el Desarrollo del Capítulo de Nashville del Urban Land Institute (ULI) en la categoría de Grandes Proyectos del Sector Público. El Museo fue uno de los siete proyectos del sector público y privado que serán reconocidos en la gala virtual de premios de ULI-Nashville el martes 29 de septiembre. Un jurado compuesto por representantes de Columbus, Ohio; Denver, Colorado; y Detroit, Michigan, consideró factores como la excelencia y la innovación en desarrollo, diseño y construcción; cuidado del medio ambiente; efecto catalítico; y estándar de excelencia industrial.

El equipo reconocido por el Museo del Estado de Tennessee incluye el Estado de Tennessee, el Departamento de Servicios Generales (propietario), los arquitectos EOA (arquitecto), los arquitectos e ingenieros de HGA (arquitectos e ingenieros MEP), Turner Construction Co. (contratista), HDLA (paisaje Arquitecto), S&ME (Ingeniero Civil y Geo Profesionales), Ingenieros Estructurales EMC, PC (Ingenieros estructurales), Gallagher & Associates (Diseñador de exhibiciones), Shen Milson & Wilke (AV y seguridad), McCoy Design (Señalización / señalización), Smith Seckman Reid Inc. (Puesta en servicio / Ambiental), Compass (Gerente de proyectos), Desarrollo de pilares , LLC (Gerente de Proyecto) y Diseño y Producción, Inc. (Contratista de Exhibiciones).

“Estamos agradecidos por este gran honor de excelencia del Urban Land Institute por el desarrollo de nuestro nuevo y hermoso Museo Estatal”. dijo Tom Smith de Nashville, presidente de la Comisión del Museo Estatal de Douglas Henry y miembro del comité directivo original designado por el gobernador Bill Haslam para el desarrollo del edificio. “El Museo sirve a la gente de Tennessee a través de su compromiso con la historia, el arte y la cultura. Estamos agradecidos por el reconocimiento de esta importante adición a nuestro estado por parte de ULI ”.

“Creo que el Museo del Estado de Tennessee es realmente un ejemplo fantástico de gran diseño”, dijo la miembro del jurado Yanitza Brongers-Marrero, presidenta del Instituto Americano de Arquitectos, Columbus, Ohio, en un video presentado en la Gala y ahora disponible en YouTube. “Creo que fue maravilloso que pudieran capturar el sentimiento de tanta gente en la comunidad. El uso de mármol local y latón en algunos de los detalles colocará a Nashville en la categoría mundial de museos “

Amy Cara, socia gerente de East West Partners en Denver, Colorado, mencionó el compromiso de la comunidad del museo y el enfoque del edificio en exhibir la colección del museo:

“Si bien está asentado en Nashville, no es solo de Nashville”, dijo Cara. “[Se acercaron] a todo el estado; permitiendo a la gente … hablar sobre lo que querían ver en este museo, dónde querrían enfocarse. La forma en que configuraron el diseño de la exhibición … para que sea algo que sea un museo viviente significa que no es algo a lo que vas una vez como estudiante y luego no necesitas volver. Siempre está cambiando; siempre está vivo. Es algo que seguirá evolucionando y pensé que era realmente mágico “.

W. Emery Matthews, director general de Real Estate Interests, LLC en Detroit, Michigan, fue el tercer jurado.

El Museo del Estado de Tennessee se creó en 1937. Originalmente ubicado en el War Memorial Building y luego en el edificio de oficinas James K. Polk en el centro de Nashville, se inauguró en su nueva ubicación en octubre de 2018 en la esquina de Rosa L. Parks Blvd. y Jefferson Street en Nashville, adyacente al Parque Estatal Bicentennial Capitol Mall. Más de 275.000 visitantes han visitado el nuevo Museo, incluidos más de 56.000 estudiantes y adultos a través de excursiones y visitas en grupo. Complementando sus exposiciones, ha acogido decenas de eventos, conferencias, mesas redondas y proyecciones de películas.

Durante su cierre de COVID, el Museo aumentó su oferta digital con conferencias, nuevas publicaciones en su blog Stories, exhibición extendida de su colección en sus canales de redes sociales y una nueva página de TSM Kids que ofrece blogs de curadores jóvenes, lecturas semanales de Storytime y más. El Museo reabrió al público el 1 de julio de 2020 con las restricciones de COVID vigentes y abrió su nueva exposición temporal, ¡Ratificado! Tennessee Women and the Right to Vote, más tarde ese mes. Una exhibición temporal especial que conmemora el 75 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas y el Premio Nobel de la Paz otorgado al nativo de Tennessee Cordell Hull, conocido como “El Padre de las Naciones Unidas” estará en exhibición del 13 al 25 de octubre.

El Museo también fue re-acreditado por la Alianza Americana de Museos (AAM), el reconocimiento nacional más alto que significa excelencia otorgado a los museos de la nación, a principios de 2020, y recibió un Premio a la Excelencia de la Asociación Estadounidense de Historia Estatal y Local ( AASLH) para su exposición 2019-20, ¡Comamos! Orígenes y evoluciones de la comida de Tennessee.