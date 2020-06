Museo Frist abre de nuevo sus puertas

Información sobre la reapertura y nuevos procedimientos

El Frist Museo de Arte ha desarrollado un plan para una reapertura en fases, comenzando el 22 de junio con un período exclusivo para sus miembros. A medida que mejoren y se estabilicen las estadísticas de COVID-19 en el Condado de Davidson, las galerías se abrirán para el público en general el 1 de julio, con boletos obligatorios con horario asignado, obtenidos con antelación. La decisión de la Junta Directiva del Frist Museo de Arte de reabrir gradualmente concuerda con las recomendaciones del alcalde de Nashville, John Cooper, incluidas en la original “Hoja de ruta para abrir Nashville.” Los nuevos protocolos y restricciones del museo en cuanto a salud, procedimientos y limpieza se describen más abajo.

Todas las exposiciones actuales que abrieron antes de que el Frist cerrara el 15 de marzo se extenderán.

Las áreas de mayor contacto físico del edificio, como la galería Martin ArtQuest, la cafetería, la tienda y el auditorio permanecerán cerradas, y no habrá visitas guiadas en grupos en la primera fase de la reapertura. Algunos programas públicos, como las visitas de galerías, charlas y otros eventos, se seguirán ofreciendo solamente en línea, en este sitio web.

Nuevas fechas de clausura para exposiciones actuales

J.M.W. Turner: Quest for the Sublime (J.M.W. Turner: En búsqueda de lo sublime), que debía cerrar el 31 de mayo, permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre de 2020.

Terry Adkins: Our Sons and Daughters Ever on the Altar (Terry Adkins: Nuestros hijos e hijas en el altar), que debía cerrar el 31 de mayo, permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2021.

Jitish Kallat: Return to Sender (Devolver al remitente), que debía cerrar el 28 de junio, permanecerá abierta hasta el 12 de octubre de 2020.

Mel Ziegler: Flag Exchange (Intercambio de banderas), que debía cerrar el 28 de junio, permanecerá abierta hasta el 12 de octubre de 2020.

The Nashville Flood: Ten Years Later (La inundación de Nashville: Diez años más tarde), que debía cerrar el 17 de mayo, permanecerá abierta hasta el 3 de enero de 2021.

Vea el calendario actualizado completo para 2020 aquí. Nuevos protocolos del museo en cuanto a salud, procedimientos y

limpieza

Taquilla y horario

A fin de ofrecer una experiencia sin contacto físico a los visitantes y promover el distanciamiento efectivo, se requerirá obtener boletos con horario asignado por adelantado para ver las exposiciones en un lapso específico, los cuales se pueden comprar únicamente en FristArtMuseum.org durante la primera fase de la reapertura.

Los miembros del Frist Museo de Arte también deberán obtener boletos por adelantado en FristArtMuseum.org, pero serán gratuitos. En las próximas semanas anunciaremos el horario especial para miembros después de la fase exclusiva para ellos del 22 al 30 de junio.

Los boletos con horario asignado para miembros se podrán obtener por adelantado a partir del 1 de junio para las visitas del 22 al 30 de junio. Los boletos con horario asignado para el público en general se podrán comprar por adelantado desde el 22 de junio para visitas desde el 1 de julio. Cada lunes habrá boletos disponibles para una semana más. Los boletos con horario asignado podrán comprarse hasta tres semanas por adelantado. También se podrá comprar nuevas membrecías en línea.

En la primera fase, habrá 40 boletos disponibles cada media hora (80 por hora) sin exceder la capacidad de 176 visitantes en el espacio total de 21.000 pies cuadrados de nuestras galerías, que es la tasa recomendada por la Asociación de directores de museos de arte y está en línea con las directrices de Nashville para abrir lugares de entretenimiento y cultura.

Los boletos gratuitos, como los de “Be Our Guest”, que distribuimos en el pasado no se aceptarán durante la primera fase de la reapertura.

Todas las visitas guiadas (ya sea con guías docentes o autónomas) están suspendidas durante la primera fase de la reapertura.

• Nuestro horario usual de operaciones será el de siempre, con una excepción: los jueves cerraremos más temprano, a las 5:30 p.m. en vez de a las 9:00 p.m.

Salud y seguridad

Para cumplir con el Decreto No. 7 del alcalde Cooper, que requiere usar mascarillas o barbijos de tela dentro de edificios gubernamentales, y porque el Museo de Arte Frist está en espacios alquilados de la Agencia Metropolitana de Desarrollo y Vivienda (Metropolitan Development and Housing Agency), el uso de coberturas faciales protectoras adecuadas o mascarillas será obligatorio para todos los visitantes mayores de dos años de edad capaces de usarlas con seguridad, y para el personal y voluntarios del museo. El personal de atención al público y guardias de seguridad deberán usar caretas protectoras, las cuales se desinfectarán cada noche.

A todos los visitantes, personal y voluntarios se les tomará la temperatura con un termómetro sin contacto cuando entren en el edificio. Las personas con una temperatura a 38°C (100.4°F) o mayor no podrán entrar. Cuando lo permita el clima, la temperatura se tomará al aire libre, cerca de la entrada.

Si usted o alguien de su grupo ha experimentado alguno de los siguientes síntomas desde que obtuvo sus boletos anticipados, llame al 615.744.2240 y solicite reprogramar su(s) boleto(s).

o En los últimos 14 días, usted o alguien en su grupo ha estado en contacto cercano con alguien con un caso confirmado de COVID-19.

o Usted o alguien en su grupo está experimentando tos, dificultad para respirar o dolor de garganta.

o Usted o alguien en su grupo tuvo fiebre en las últimas 48 horas antes de su visita.

o Usted o alguien en su grupo ha perdido el sentido del gusto o el olfato. o Usted o alguien en su grupo ha experimentado vómitos o diarrea en las

últimas 24 horas antes de su visita.

Se instalarán marcas, letreros y postes de guiado para el distanciamiento físico por todo el edificio.

Ya se han instalado dispensadores de desinfectante para las manos en los baños y varios lugares del edificio.

Se ha aumentado notablemente la limpieza y desinfección por todo el edificio, incluso superficies que se tocan frecuentemente, como pomos de puertas, artefactos sanitarios, mostradores y unidades de pago en el estacionamiento.

Se ha mejorado la filtración del aire.

Habrá porteros en las entradas del patio Turner y de cada galería, y en la salida de la Novena Avenida. Las puertas de los baños se pueden abrir ahora con los pies.

Se instalarán barreras de plexiglás en los mostradores de servicio al público y a miembros.

Los visitantes entrarán por la entrada del patio Turner, que es accesible en silla de ruedas, desde la calle Demonbreun. Todos deberán salir por la Novena Avenida, también accesible. Ambas entradas en Broadway estarán cerradas.

El personal trabajará en el edificio en un horario escalonado. Todos los miembros del personal han recibido entrenamiento en las normas de OSHA en cuanto a los espacios de trabajo saludables.

Se permitirá solo una persona o grupo familiar a la vez en los ascensores. Por favor tome nota de los siguientes cambios:

Los baños estarán solamente en la galería Conte en el nivel principal, y el baño familiar al lado de la galería Martin ArtQuest en el nivel superior.

No habrá audioguías disponibles hasta nuevo aviso. Se les sugiere a los visitantes que traigan sus propios dispositivos para escuchar los programas de audio de las exposiciones usando la aplicación (app) gratuita del Museo de Arte Frist.

El servicio de consigna de abrigos y bolsos quedará suspendido hasta nuevo aviso. Habrá un espacio de autoservicio para dejar abrigos. Se les pide a los visitantes dejar sus bolsos en casa o fuera de vista en el maletero de sus vehículos. Preguntas frecuentes P. ¿Por qué tengo que usar una mascarilla o cobertura facial?

R. El Frist Museo de Arte está en un espacio alquilado de la Agencia metropolitana de Desarrollo y Vivienda, y debemos cumplir con los requisitos del Decreto No. 7 del alcalde Cooper, que ordena a los visitantes de edificios gubernamentales que usen coberturas faciales. P. ¿Qué pasa si vengo al museo sin un boleto de horario asignado?

R. Comprar un boleto de horario asignado por adelantado para el día y hora de su preferencia es la mejor manera de garantizar que pueda entrar a las galerías. También

puede hacerse miembro en línea para aprovechar el período exclusivo para miembros del 22 al 30 de junio y horarios exclusivos para miembros en el futuro.

Si no tiene un boleto de horario asignado cuando llegue, puede usar su teléfono celular inteligente para comprar uno. Si no se ha alcanzado la capacidad máxima para ese lapso, se le permitirá la entrada a las galerías.

Pero si esa capacidad se ha alcanzado, tendrá que esperar hasta que haya un espacio disponible.

P. ¿Las tarifas de admisión con descuento para personas mayores, universitarias, militares y grupos aún están disponibles?

R: Actualmente no podemos ofrecer estos descuentos. La entrada para los miembros del Frist Museo de Arte y para los visitantes de 18 años o menos sigue siendo gratuita, pero todas las entradas deben reservarse con anticipación según los procedimientos anteriores.

P. Si una persona en un grupo de visitantes tiene una temperatura a 38°C (100.4°F) o mayor, ¿se le permitirá al resto del grupo entrar al museo?

R. No.

Q. ¿Cuándo abrirán de nuevo la cafetería, tienda y Martin ArtQuest?

A. Aunque no tenemos fechas exactas, planeamos abrir tan pronto sea posible hacerlo de manera segura.

Q. Si tengo un boleto gratuito, ¿podré usarlo?

A. Durante la primera fase de la reapertura no podemos aceptar boletos gratuitos o cupones de ningún tipo.

Q. ¿Habrá estacionamiento disponible cuando yo venga?

A. Tenemos un número limitado de espacios de estacionamiento, así que su disponibilidad dependerá del número de visitantes en cada momento.

Q. ¿Habrá sillas de rueda disponibles? A. Sí.

Q. Si los bebederos o fuentes de agua no están disponibles, ¿debo traer mi propia agua si es necesario?

A. Sí, pero recuerde que no se permiten alimentos o bebidas en las galerías.

Q. ¿Hay una hora ideal para venir?

A. Aunque sabemos cuántas personas podemos alojar en el edificio y galerías (según varios factores, incluyendo una fórmula desarrollada por la Asociación de directores de museos de arte y las recomendaciones de las autoridades estatales y locales, y expertos de confianza) no sabemos todavía cómo cambiarán los patrones de asistencia o si surgirán nuevos patrones.

Q: ¿Estará el museo disponible para eventos privados?

A: Los eventos privados en el Frist están suspendidos hasta el 31 de agosto de 2020. Ajustaremos esta decisión a medida que se acerque el final del verano. Busque actualizaciones aquí.