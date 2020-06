Residentes de Nashville frustrados por aumento de los impuestos municipales

NASHVILLE, TN – Después de muchas horas y varias propuestas de presupuesto, el Concejo Municipal de Metro aprobó un presupuesto para el año fiscal 2021. Un presupuesto que incluía un impuesto a la propiedad del 34% para el condado de Davidson.



“El primer paso es tener un presupuesto equilibrado, un presupuesto legítimamente equilibrado, con suficientes reservas de efectivo para superar la próxima crisis”, dijo el alcalde John Cooper.

Cooper dijo que la ciudad enfrentaba un déficit de $ 330 millones y que el aumento de impuestos era la única forma de resolverlo de una manera justa para todos.

El aumento de impuestos se destinará a las necesidades de educación y policía, entre otras partidas presupuestarias.



Pero los dueños de negocios como Will Newman lo ven como una patada en el estómago después de haber estado cerrado durante los últimos meses.

“Es una derrota financiera tanto como mentalmente cuando eres propietario de una pequeña empresa que atraviesa algo de proporciones históricas tratando de encontrar una manera de sobrevivir, encuentra una manera de llegar día a día para saber que tu ciudad simplemente tiene cero, cero esfuerzo para apoyar a las pequeñas empresas, sabes que es muy desalentador y sospecho que verás a mucha gente tirar la toalla ”, dijo Newman.



El propietario Barrett Hobbs está de acuerdo, diciendo que el gobierno del metro debería reevaluar su último presupuesto para incluir nuevos desarrollos que no han estado pagando sus cuotas.

“Es un campo de juego injusto que la ciudad ha creado. A espaldas del éxito, las empresas que han estado allí durante 20 años, en los últimos 5 a 6 años, las nuevas personas reciben un viaje gratis ”, dijo Hobbs. Hobbs dijo que esos incentivos para nuevos desarrollos están poniendo una carga adicional en los bares honkey tonk del centro, que ya han estado luchando para llegar a fin de mes durante COVID-19.

“Verá a las empresas juntarse porque no pueden pagar sus impuestos a la propiedad. Y sus ingresos ya se redujeron a la mitad debido al coronavirus ”, dijo Hobbs.



Pero Newman dijo que no solo está afectando a los propietarios, sino que pronto se trasladará a los inquilinos y a los que trabajan en Nashville.

“Si no crees que esto no se transmitirá a las personas que alquilan, estás desconectado de la realidad”, dijo Newman.

La propietaria de la casa, Wendi Mahoney, dijo que el aumento del impuesto a la propiedad la obliga a considerar mudarse del condado de Davidson.



“Creo que la gente quiere hacer de esta una ciudad vibrante, y no creo que sea así”, dijo Mahoney.

Mahoney deseaba que los miembros del consejo redujeran más los costos dentro de este proceso presupuestario, en lugar de aumentar los impuestos a la propiedad por un monto tan elevado.

“Es temporada abierta. Creo que podrían haber examinado casi cualquier área y reducir el peso muerto “, dijo Mahoney.

El alcalde Cooper dijo que era un momento de liderazgo para que Nashville tuviera un presupuesto que cumpliera con sus objetivos, y enfatizó que la ciudad todavía se considera un área de bajos impuestos para Tennessee.