ALARMANTE ! En Nashville 1 de cada 3 personas infectadas de COVID-19 es Latino

Coalición responde a las alarmantes tasas de COVID-19 en las comunidades latinas de Tennessee

18 organizaciones de servicio latino envían una carta abierta al gobernador Bill Lee y a los gobiernos locales exigiendo soluciones inmediatas

NASHVILLE – En respuesta a los informes de las crecientes tasas desproporcionadas de infecciones de COVID-19 entre las comunidades latinas, 18 organizaciones e individuos firmaron una carta exigiendo soluciones inmediatas del gobernador Lee y los gobiernos locales en respuesta a la crisis.

A medida que Tennessee continúa recibiendo atención nacional por las crecientes tasas de infecciones por COVID-19, los grupos piden un plan robusto y la respuesta de los líderes electos para frenar la tasa de infecciones y salvar vidas. Las demandas destacan la necesidad de una respuesta focalizada y específica para llegar a las comunidades más afectadas por la pandemia y garantizar que nadie se quede atrás.

Las 18 organizaciones y líderes comunitarios que trabajan con comunidades latinas instan al gobierno estatal y local a:

Invertir en trabajadores de salud comunitarios de habla hispana y programas de gestión de casos.

Brindar asistencia financiera a las personas infectadas con COVID-19 para ponerse en cuarentena de manera segura.

Desarrollar estrategias específicas para que las pruebas estén más disponibles y accesibles para las comunidades latinas.

Incluir a los inmigrantes, independientemente de su estado migratorio, en la atención y el alivio económico.

Emitir regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo COVID-19 claras y exigibles y hacer responsables a los empleadores.

Establecer y publicar las políticas implementadas de manera de tranquilizar a los inmigrantes haciéndoles saber que el acceso a la atención y a los servicios no tendrá consecuencias migratorias.

Establecer oficinas para la inclusión de inmigrantes para coordinar los esfuerzos que conducen a resultados más equitativos y eficientes, y fortalecer los esfuerzos locales para responder de manera oportuna

Lea la carta completa y las demandas aquí.

Las comunidades latinas de Tennessee están experimentando tasas desproporcionadamente altas de infecciones por COVID-19. Si bien los latinos representan solo el 5.6 por ciento de la población del estado, representan el 35 por ciento de las tasas generales de infección. En Nashville y Knoxville, 1 de cada 3 personas positivas para COVID-19 es latino, y en Chattanooga las infecciones entre los latinos representan el 68 por ciento de los casos actuales.

Las familias latinas están profundamente arraigadas en el tejido de las comunidades de Tennessee y están haciendo un trabajo esencial en la primera línea de esta crisis, pero las profundas inequidades estructurales y raciales en nuestros sistemas económicos y de salud están causando que personas de color se infecten con COVID-19 y mueran en tasas más altas. Los latinos, especialmente los nacidos en el extranjero, enfrentan enormes obstáculos para acceder a servicios críticos que contribuyen a nuestra salud y bienestar, tales como dominio limitado del inglés, inelegibilidad para beneficios públicos, pobreza, falta de transporte, miedo y discriminación. Las barreras y las desigualdades se agravan durante la pandemia con familias que ahora enfrentan pérdidas de trabajo e ingresos, desalojos, facturas médicas exorbitantes, falta de cuidado de niños y más.

Las organizaciones que firmaron la carte fueron:

Better Options TN

Casa de la Cultura Latino Americana

CasaLuz

Centro Hispano de East Tennessee

Conexión Américas

Diocese of Knoxville

Ebenezer Fellowship United Methodist Church FUTURO, Inc.

La Paz Chattanooga

Latino Memphis

Memphis Wesley Foundation

Mid-South Immigration Advocates

Nashville Area Hispanic Chamber of Commerce Neighborhood Health

Siloam Health

Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition Tennessee Justice for Our Neighbors

Tennessee Latin American Chamber of Commerce

TIRRC es una colaboración estatal dirigida por inmigrantes y refugiados cuya misión es capacitar a los inmigrantes y refugiados en todo Tennessee para que desarrollen una voz unificada, defiendan sus derechos y creen una atmósfera en la que se les reconozca como contribuyentes positivos al estado. Desde su fundación en 2001, TIRRC ha trabajado para desarrollar el liderazgo de los inmigrantes, desarrollar la capacidad de sus organizaciones miembros dirigidas por inmigrantes, ayudar a los miembros de la comunidad inmigrante a comprender y participar en el proceso cívico, y educar al público sobre políticas que promuevan mejor la integración de nuevos inmigrantes y facilitar su plena participación en la sociedad estadounidense. En solo unos años, TIRRC ha pasado de ser una red de base de líderes comunitarios a una de las coaliciones más diversas y efectivas de su tipo, un modelo para las organizaciones emergentes de derechos de los inmigrantes en el sudeste y en todo Estados Unidos.