TIRRC Anuncia Nueva Directora Ejecutiva

Organización por Derechos de Inmigrantes Anuncia una Transición en su Liderazgo

Después de seis años, las Codirectoras Ejecutivas de TIRRC, TIRRC Vota, anuncian su partida, nueva Directora Ejecutiva nombrada

NASHVILLE – La Coalición por Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y su organización política afiliada TIRRC Vota anunció hoy que después de más de seis años como Codirectoras Ejecutivas, Lindsey Harris y Stephanie Teatro dejarán la organización este verano. Ellas anunciaron que las mesas directivas han seleccionado a Lisa Sherman-Nikolaus, quien ha servido como directora de póliza por casi cinco años, como la próxima Directora Ejecutiva de TIRRC y TIRRC Vota.

“Durante su tiempo en TIRRC, Lisa se ha establecido como una líder fidedigna y una feroz defensora”, dijo Sky Gallegos, Presidente de la Mesa Directiva de TIRRC Vota. “Durante este crítico momento, su trayectoria de éxitos y la confianza y respeto que ella ha generado nos dan plena seguridad que será capaz de ofrecer un liderazgo firme y una visión audaz para las luchas del futuro de TIRRC y TIRRC Vota”.

Como guatemalteca-americana cuya familia tomó la difícil decisión de dejar Guatemala y trasladarse a Nashville, Sherman-Nikolaus tiene un profundo compromiso con la lucha por un sistema inmigratorio donde todas las personas pueden acceder a seguridad, oportunidad y pertenencia. Ella ha invertido su vida en luchar por la justicia e igualdad. Antes de unirse al equipo de TIRRC, ella trabajó en el área de derechos humanos internacionales en New York, Londres y Senegal.

“Sabemos que este anuncio llega en un momento de tremenda incertidumbre y posibilidad transformativa para nuestro estado y país“, dijo Lindsey Harris, Codirectora Ejecutiva de TIRRC. “La lucha por los derechos de los inmigrantes en Tennessee nunca ha sido fácil. Siempre hemos tenido que encontrar maneras de responder a las crisis de corto plazo del presente sin perder de vista nuestra visión de largo plazo. Esta transición no es diferente; el anuncio de hoy llega después de casi dos años de cuidadoso planeamiento y preparación”.

Harris se unió a TIRRC en el 2008 y Teatro en el 2012. Las dos ascendieron a codirectoras en el 2014 y desde entonces han liderado a la organización a través de un período de desafíos inmensos y de crecimiento transformativo. Durante los seis años en que han servido como codirectoras ejecutivas, la organización ha crecido de un equipo de 9 a 24 y continúa.

“Lindsey y Stephanie lideraron nuestra organización a través de algunos de los momentos más difíciles a los que se ha enfrentado el movimiento por los derechos de inmigrantes”, dijo Claudio Mosse, Presidente de la Mesa Directiva de TIRRC. “Nuestras organizaciones han estado en el frente de batalla con una crisis detrás de otra, pero Lindsey y Stephanie siempre se aseguraron que TIRRC pudiera satisfacer las demandas del momento sin dejar nunca de soñar y construir hacia un futuro mejor”.

Durante los últimos seis años, Harris y Teatro han supervisado la organización durante repetidos ataques de legisladores estatales a familias inmigrantes y durante el primer mandato de la administración de Trump, incluyendo la primera redada masiva del país por ICE a un lugar de trabajo en casi una década, que ocurrió en el este de Tennessee en el 2018.

En el 2018, ellas lideraron la creación de TIRRC Vota, una organización afiliada 501(c)(4) para establecer el poder político de inmigrantes y refugiados. En solo dos años, TIRRC Vota ha surgido como una organización líder en la política electoral de Tennessee, expandiendo el electorado, eligiendo campeones pro inmigrantes y ganando victorias para familias inmigrantes.

El proyecto final de la titularidad de Harris y Teatro es Tennessee es mi hogar, la campaña destinada a construir un hogar permanente para la organización en un terreno vacante en Antioch, el corazón de la comunidad inmigrante de Nashville. La organización compró 1,4 acres de terreno donde se están construyendo una nueva oficina y centro comunitario, que incluirá un centro de eventos multiuso, canchas de fútbol y jardines comunitarios. Ya han recaudado más del 90% del presupuesto proyectado de 2,6 millones y se espera completar la construcción para el fin del verano.

“2020 es un gran año para TIRRC y TIRRC Vota. Además de la mudanza a nuestro hermoso nuevo hogar más adelante este año, sabemos que nuestro país está moviéndose hacia un nuevo momento político“, dijo Stephanie Teatro, Co-Directora ejecutiva de TIRRC y TIRRC Vota.

“Sin importar lo que pase en noviembre, sabemos que nuestro movimiento se enfrentará a una nueva realidad de profundos cambios y oportunidades transformativas. La organización es fuerte y vibrante y está lista para una nueva líder que ayude a guiar a TIRRC por el próximo capitulo crucial de nuestro movimiento.”

“Estoy muy agradecida por el trabajo que Lindsey y Stephanie han hecho para construir una organización poderosa que solo ha crecido en fortaleza durante algunos de los años más desafiantes a los que nos hemos enfrentado. Nuestro país está frente a una coyuntura crítica y me siento honrada que la mesa directiva me haya seleccionado para liderar esta organización hacia el próximo capítulo de nuestro movimiento“, dijo Lisa Sherman-Nikolaus, próxima Directora Ejecutiva de TIRRC y TIRRC Vota. “Durante los próximos meses, trabajaremos para asegurar una transición fluida mientras continuamos luchando al frente de la batalla contra la pandemia del COVID, defendiendo DACA y asegurando que este año los votantes inmigrantes acuden a las urnas en números históricos”.

###

TIRRC is a statewide, immigrant and refugee-led collaboration whose mission is to empower immigrants and refugees throughout Tennessee to develop a unified voice, defend their rights, and create an atmosphere in which they are recognized as positive contributors to the state. Since its founding in 2001, TIRRC has worked to develop immigrant leadership, build the capacity of its immigrant-led member organizations, help immigrant community members understand and engage in the civic process, and educate the public about policies that would better promote integration of new immigrants and facilitate their full participation in US society. In just a few years TIRRC has grown from a grassroots network of community leaders into one of the most diverse and effective coalitions of its kind, a model for emerging immigrant rights organizations in the Southeast and throughout the United States.

TIRRC Votes was launched in 2018 to strengthen and expand our democracy by building power in immigrant and refugee communities and advocating for equitable and inclusive public policy. TIRRC Votes is affiliated with the Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC).