Por: Ramón Cisneros

Ayer 21 de Mayo, salió a la venta el album Prisiones y Fugas de la agrupación musical The Rumba Madre.

Ya hace unas semanas en un artículo publicado en el periódico La Campana de Nashville y titulado “The Rumba Madre: fusión de ritmos y talentos.” la distinguida escritora mexicana Rocio Grisson expresó de una manera casi profética… “Este grupo ofrece un concepto único que fusiona culturas, músicas y artes de diferentes países”. Y digo casi profética porque al momento de escribir el artículo, ninguno de nosotros había escuchado el nuevo album, que hasta ese momento sus interpretes guardaban celosamente.

Efectivamente al escuchar Prisiones y Fugas se pone de manifiesto la diversidad geográfica no solo de los integrantes del grupo sino de los géneros musicales que se incluyen en este impresionante album. Muchos “discos” como la gente aun se refiere < en honor a los desaparecidos LP > a un compendio de canciones, son simplemente eso, discos. Sin embargo, Prisiones y Fugas es un verdadero Album cuyas composiciones están ligadas entre sí para ofrecer al escucha una experiencia que lo remonta a una vieja caravana de gitanos errantes. Cada canción semeja a un integrante de la caravana, con identidad y características propias, pero que forma parte integral de un todo.

Prisiones y Fugas es un album para escuchar, claro que se puede bailar, pero el verdadero disfrute de esta obra maestra se obtiene al identificar cada instrumento, cada cambio en el ritmo, las complejas estructuras de las canciones y otros detalles que requieren de mucha atención.

De las letras no puedo decir mucho. La poesía es profunda y llena de complicadas metáforas. Aun trato de descifrar qué es el “Coco”. Ya hace unos días tuve que preguntar ¿qué significaban los pájaros que aparecen en la portada del disco ? de lo cual me informaron representa la migración de las aves. Por eso dejo la complejidad de las letras y de la portada del album al juicio particular de cada lector.

Volviendo a la música, escuché el album en su totalidad y luego me tome la libertad de hacer algunos comentarios sobre cada canción y las sensaciones que se percibe al escucharlas. En algunos casos me refiero a otros famosos no con la intención de hacer comparaciones sino más bien para ilustrar lo maravilloso de la experiencia.

La Rumba del Coco …

Una pieza de gran complejidad tanto musical como en lo que representa su mensaje. Los golpes de orquesta la hacen lucir, así como la diversidad de instrumentos que en ella intervienen. En un lugar de la pieza pareciera escucharse el género inconfundible de Herb Alpert y su Tijuana Brass. Una verdadera Rumba Flamenca magistralmente lograda como un vocabulario típico español. Esta canción es el emblema del album y de ella se hizo un excelente Video.

My Favorite Mariachi …

Toda caravana tiene que tener un circo, y esta canción lo es. Al escucharla uno se transporta a una fiesta gitana con las carretas colocadas en circulo y los zíngaros haciendo sus trucos y malabarismos. Una pieza muy bien lograda que complementa excelentemente al album. Aunque el ritmo es una Polka (de los puertos de Sinaloa en México), se aprecia también algo de influencia COUNTRY que le hace un hermoso homenaje a nuestra querida ciudad de la música, Nashville, TN.

Mi Barrio …

Un maravilloso ritmo de Bossanova, un delicioso bajo y una excelente transición a ritmos caribeños tipo salsa.

Rosario …

Una de mis favoritas. Ya antes la había escuchado como parte del repertorio de The Rumba Madre. Sin embargo, en esta ocasión se aprecia, como nunca antes, la calidad de sonido que solo se logra grabando en un costoso estudio que cuenta con infinitos recursos técnicos. El estribillo de Salsa ofrece una variación que hace de esta canción un verdadero éxito.

La Maldita Vida …

Esta canción es para mí una verdadera obra de arte. Casi me atrevo a decir que es mi preferida. Un tango a la par de lo mejor de Astor Piazzolla. Con un verdadero Bandoneón que deleita al escucharlo. Esa parte -por si sola – ya haría de ésta una gran pieza, pero The Rumba Madre no se conformó con eso y en un segundo moviendo (completamente diferente) la canción se convierte en un rock pop que me hizo recordar a los Beatles o the Four Seasons. Para el Grand Finale, la canción toma prestado de manera magistral un segmento de Hernando´s Hideaway que es parte de la obra the Broadway, The Pajama Game…. Genial !

Dominó …

Finalmente David Vila Dieéguezs se reconcilió con el Rap y el Reggaetón, Yo que me encuentro entre los “Reggaeton’s haters” tengo que admitir que esta canción es excelente, fresca y muy alegre. Hey ! el Rap le funcionó bastante bien a Lin-Manuel Miranda en Hamilton, o no? En la guerra, la música y el amor todo es válido.

Prisioneros …

Qué se puede decir de una canción perfecta. Yo solamente me quito el sombrero. Excelente trabajo Rubén Dario. Una verdadera joya de la trova Latinoamericana. La calidad de la voz se tutea con los mejores tiempos de Serrat y Milanes. Hermoso el acompañamiento de la flauta; me hubiese gustado escucharla acompañado por una orquesta sinfónica que le hiciese mayor justicia a la canción y al interprete. Quizás la Sinfónica de Nashville te invite de nuevo a interpretarla con ellos.

Caravana…

Interesante introducción con la conversación de los gitanos frente al fuego.. Y de repente.. ¡PUM ! arranca el bajo y las Csárdás que no pueden nunca faltar en una verdadera fiesta zíngara. Cambios hermosos en la velocidad del ritmo con un largo decrescendo que nos hace recordar el Kazachok ruso. Excelente el Violin.

Miranda …

También recordamos este tema del repertorio original de The Rumba Madre, aunque ahora lo podemos escuchar en todo su esplendor pues la grabación incluye el acordeón típico del Vallenato Colombiano así como un excelente coro de voces. Preocúpate ahora Carlos Vives !

La Reina Mora …

El album concluye con este tema que jamás lo he visto interpretar sin que la audiencia se vuelque a bailarlo. Es una melodía contagiosa y de mucha frescura. Aunque en varias ocasiones la he escuchado “Unplugged“, debo confesar que escucharla grabada en un estudio, con un bajo genialmente interpretado y un excelente acompañamiento musical; hace una gran diferencia.

Felicitamos a Rubén Dario, Ben y David por esta gran producción y por la excelencia y buen gusto que se evidencia en los video, portadas y por supuesto en la riqueza musical del album. Que sigan los éxitos. !

Haga click aquí para escuchar el Album.

COMPRE SU ALBUM HOY MISMO en Amazon o Itunes !