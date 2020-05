FERIA DE EMPLEOS este MARTES 12 de MAYO

El Nashville Tech Council organiza una feria virtual de carreras para combatir el creciente desempleo

Los participantes podrán explorar más de 1,500 empleos tecnológicos basados ​​en Middle Tennessee.

NASHVILLE, Tenn. El Greater Nashville Tech Council (NTC) organizará una feria virtual de carreras en vivo el 12 de mayo de 10 a.m. a 3 p.m. Los empleadores están invitados a participar por una tarifa, y cualquiera que esté buscando trabajo en la industria tecnológica puede registrarse sin costo alguno.

Los empleadores participantes incluyen Amazon, 3-D Technology, L3 Harris | ForceX, Brookdale Senior Living, TechnologyAdvice y eviCore Healthcare.

Los candidatos tendrán la oportunidad de subir su currículum y explorar más de 1,500 puestos vacantes en Nashville y Middle Tennessee utilizando una interfaz de cabina de contratación virtual e interactiva. Cada cabina personalizable permite a los candidatos aprender más sobre el empleador, ver oportunidades de trabajo y hablar con los reclutadores de la empresa mediante una función de chat. Los empleadores pueden realizar entrevistas sobre el terreno a través de videoconferencia, si así lo desean.

“Hemos visto la gran cantidad de personas que pierden sus empleos en todas las industrias debido a los efectos económicos de la pandemia, pero nuestros miembros todavía están contratando, por lo que esta es nuestra manera de hacer que las ofertas de trabajo sean accesibles para más personas de manera segura, “Dijo Steve Cherry, vicepresidente de alcance corporativo en NTC. “Ya tenemos alrededor de 150 candidatos registrados, por lo que este parece ser un evento prometedor que con suerte ayudará a combatir la creciente tasa de desempleo”.

Los candidatos potenciales pueden registrarse en technologycouncil.com/jobfair.

Acerca del Gran Consejo Tecnológico de Nashville

El Greater Nashville Technology Council es la principal voz y defensor del ecosistema de tecnología de la información de $ 8 mil millones de Middle Tennessee y los 50,000 profesionales de la tecnología que diseñan, implementan, administran y protegen la tecnología que impulsa la economía de nuestra región. La misión del consejo es fortalecer y avanzar en el sector de la tecnología al reunir a compañías, filantropías, gobiernos, universidades y talentos para crear oportunidades y crecimiento. Para obtener más información, visite www.technologycouncil.com.

Nashville Tech Council Hosts Virtual Career Fair To Combat Rising Unemployment

Participants will be able to explore over 1,500 Middle Tennessee-based tech jobs

NASHVILLE, Tenn. – May 8, 2020 – The Greater Nashville Tech Council (NTC) is hosting a live virtual career fair on May 12 from 10 a.m. to 3 p.m. Employers are invited to participate for a fee, and anyone currently seeking a job in the tech industry can register at no cost.

Participating employers include Amazon, 3-D Technology, L3 Harris|ForceX, Brookdale Senior Living, TechnologyAdvice and eviCore Healthcare.

Candidates will have the opportunity to upload their resume and explore over 1,500 open positions in Nashville and Middle Tennessee using a virtual, interactive hiring booth interface. Each customizable booth allows candidates to learn more about the employer, view job opportunities and speak with company recruiters using a chat function. Employers can then hold on-the-spot interviews via video conference, if they so choose.

“We’ve seen the sheer number of people losing their jobs across industries due to the economic effects of the pandemic, but our members are still hiring, so this is our way of making the job openings accessible to more people in a safe manner,” said Steve Cherry, VP of Corporate Outreach at NTC. “We already have about 150 candidates registered, so this looks to be a promising event that will hopefully help to combat the rising unemployment rate.”

Potential candidates can register at technologycouncil.com/jobfair.

About Greater Nashville Technology Council

The Greater Nashville Technology Council is the leading voice and advocate for Middle Tennessee’s $8 billion information technology ecosystem and the 50,000 technology professionals who design, implement, manage and safeguard the technology that powers our region’s economy. The council’s mission is to strengthen and advance the technology sector by bringing together companies, philanthropies, government, universities and talent to create opportunity and growth. For more information, please visit www.technologycouncil.com.