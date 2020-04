“The Rumba Madre: fusión de ritmos y talentos.”

Por: Rocio Grisson

Hace unos días estuve pensando sobre lo importante que es la música en nuestras vidas y recordé que en esta hermosa ciudad de Nashville tenemos el honor de contar con extraordinarios músicos llegados de todas partes del planeta. En este caso me gustaría enfocarme en un conjunto musical que ha robado mi atención: su nombre es The Rumba Madre. Este grupo ofrece un concepto único que fusiona culturas, músicas y artes de diferentes partes del mundo y están a punto de lanzar su más reciente producción musical. Pensemos en los ritmos que nos animan a levantarnos del sillón para mover el cuerpo al son de buena música: ¿rumba flamenca, rock, tango, cumbia, salsa, entre otros? Usualmente, para escuchar estos ritmos tenemos que recurrir a diferentes artistas que tratan de representar de algún modo su lugar de origen. En este caso, sin embargo, tenemos la dicha de que un buen día del año 2016 David “el gallego” y Ruben “el pulpo”, dos músicos con un talento y experiencia únicos en ritmos latinos, juntaran sus ideas e inquietudes para dar vida a The Rumba Madre.

Más tarde se uniría a ellos un tercer integrante con un talento igualmente único: Ben “El Boricua”. Los tres son de países diferentes pero tienen en común el idioma, el haberse encontrado en la ciudad de Nashville y la firme voluntad de escapar de una escena musical que los intenta estereotipar a un solo género o estilo que no necesariamente los representa. Cansados de tocar canciones de otros artistas sin ningún mensaje con el que pudieran sentirse identificados, decidieron tomar control y crear sus propias obras uniendo ritmos que van desde la cumbia, la polka, o el reggaetón, hasta boleros y ritmos cubanos en general manteniendo, además, un elemento central que los cohesiona que es la rumba flamenca.

Sus canciones son un acercamiento a acontecimientos sociales que invitan a una reflexión sin dejar de lado la fuerza y energía para disfrutar y divertirse. De esta manera, proyectan una manera de alzar la voz sin dejar de disfrutar de ritmos que nos invitan a bailar.

“The Rumba Madre” nace de una expresión que puede sonar fuerte para algunos pero que, para otros, es una expresión de complicidad sin filtros que invita a disfrutar cada una de sus magníficas presentaciones. Estos músicos nos han deleitado con un sinfín de conciertos en donde solo se puede gozar y bailar. Yo, como espectadora de varias de sus presentaciones en lugares tan diversos como ellos mismos, puedo decir que siempre me sorprende la capacidad de mantener a su público bailando y emocionado gracias a esa luz y energía tan única y real que nos invita a movernos al ritmo que ellos tocan.

Rubén, Benjamín y David, han explorado y jugado con ritmos de muchos géneros logrando así fusionar y crear algo que los hace únicos.

Pero hay un detalle que me llamo la atención, y fue el silencio en el que se han mantenido en los últimos meses. Hasta llegué a pensar, muy a mi pesar, que la banda se había dispersado. Pero para mí fortuna una tarde lluviosa y fría de esas que invitan a tomar un café en algún lugar acogedor como los muchos que hay en esta hermosa ciudad de Nashville, ellos también se encontraban allí disfrutando de un buen café ¿y qué creen? ¡la banda seguía trabajando!

Sí, trabajando muy arduamente para su público, ¡¿y adivinen qué?! Nos tienen una sorpresa que nos hará felices a todos ya que podremos disfrutar de nuevos temas que nos traerán de nuevo esa alegría a la que nos tienen acostumbrados “¡chicos, ya nos hacía mucha falta toda esa vibra tan maravillosa que nos regalan en cada una de sus canciones, y más en estos tiempos tan difíciles en donde soló se escucha hablar de enfermedades, incertidumbre y malas noticias!”.

Pero bueno, cambiemos a temas más agradables. Les sigo contando. Pude acercarme a la mesa en que ellos estaban y les saludé y me atreví a preguntar sobre sus proyectos. Entre plática y plática me enteré de muchos detalles sobre su nueva creación. Me pidieron que fuera muy discreta al respecto pues el disco aún no tiene una fecha específica para salir a la luz—eso sí, lo podremos disfrutar en los próximos meses dependiendo de esta situación coronavírica que nos tiene a todos en casa y sin poder disfrutar de los tantos conciertos que ofrece esta ciudad. Pero bueno, volviendo al tema del trabajo de estos chicos, mencionaron que el disco tiene 10 temas originales que, como ya dije antes, será todo un compendio de una gran variedad de ritmos de Iberoamérica fusionados al estilo único de The Rumba Madre. Esta producción fue creada con la colaboración de un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mundo de la música. Entre ellos, podemos destacar los nombres de Ivan Gutiérrez Carrasquillo (Calle 13, Cultura Profética, Tego Calderón, etc.), Andy Averbuch (Kokolo, Flor de Toloache, etc.), Mireya Ramos (Flor de Toloache, etc.), Alfredo Espinoza “Mañito Jr” (Pamir Guanchez, “El moreno Michael”, etc.), Dominik Gryzbon (Elton John, Iggy Azalea, Zac Brown Band, Ozzy Osbourne), Emilio Ferraro (Cuatro pesos de propina, etc.), Cristine Diez Correa a.k.a. “La Diez” (Zurda Music) y el talento local del productor Kiko Negrón (Kike Pavón, Tony Melendez, etc.)

Lamentablemente para nosotros, tuvieron que posponer varias de las fechas que ya tenían programadas en varias ciudades del país a causa de este mal que nos afecta a

todos, pero ellos están aprovechando este tiempo para reinventarse y adaptarse a la nueva era que les espera como profesionales de la música.

Como dato adicional también mencionaron que el disco llevará por nombre ‘PRISIONES Y FUGAS”, que estará disponible en todas las plataformas digitales, y también tienen pensado sacar el disco en Vinil, ¡Si, Vinil!!!!!Cosa que me parece fabulosa, pues la calidad del sonido será mucho mejor a la que puede ofrecer un CD o el sonido digital.

Traté de enterarme de más cosas del disco, pero por obvias razones prefieren esperar a que este salga a la luz, pero tanto fue mi instancia en saber más al respecto que terminaron compartiendo que ya tienen un video musical de una de las canciones, su primer sencillo, video que cuenta una historia que contiene el tema migratorio, la trata de personas y temas políticos entre otras circunstancias que vivimos día a día. Este vídeo fue realizado con un equipo audiovisual de sede en México y bajo la dirección de Carlos Humberto Tejeda Vera. También me pudieron adelantar que el arte del disco fue desarrollada en la Ciudad de México por la compañía de diseño Zoveck.

Prisiones y Fugas, es un disco muy esperado por los seguidores de esta magnífica banda. Estaremos muy pendientes de la llegada de esta producción que se vislumbra como una de las más grandes propuestas musicales de este 2020.

Para resumir, fue una muy grata experiencia el haber podido intercambiar algunas palabras con este extraordinario grupo de músicos, encontrando que tienen música nueva y temas innovadores, así como también mostrarnos las maravillosas cosas que se pueden crear con la fusión de la diversidad que ofrece esta ciudad del estado de Tennessee. No me cabe la menor duda que este disco será una verdadera bomba que nos deleitará el alma y los oídos, ya que está hecho con mucho amor, dedicación y arduo trabajo de todas las personas involucradas en este proyecto. Y para nosotros, sus seguidores, que tanto disfrutamos de la buena música, será un muy bello regalo de tan admirados y apreciados amigos. Si no lo han hecho ya, síganlos en Facebook, Instagram y Youtube ¡y estén atentos a lo que se viene!

¡The Rumba Madre!