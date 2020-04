Beneficiarios de SSA, RRB con niños elegibles deben actuar antes del miércoles 22 de ABRIL para agregar rápidamente dinero a su pago de impacto económico automático

Alerta especial para quienes reciben beneficios que no presentan una declaración de impuestos y tienen dependientes

IR-2020-76SP, 20 de abril de 2020

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos emitió hoy una alerta especial para varios grupos que reciben beneficios federales que actúen antes de este miércoles, 22 de abril, si no presentaron una declaración de impuestos de 2018 o 2019 y tienen dependientes para que puedan recibir rápidamente el monto total de su pago de impacto económico.

Sus pagos de $1,200 se emitirán pronto y, con el fin de agregar el monto de $500 por niño eligible a estos pagos, el IRS necesita la información del dependiente antes de que se emitan los pagos. De lo contrario, su pago en este momento será de $1,200 y, por ley, los montos de $500 adicionales por niño elegible se pagarían en asociación con una presentación de declaración para el año tributario 2020.

Después de un extenso trabajo por parte del IRS y otras agencias gubernamentales, los pagos automáticos de $1,200 comenzarán pronto para aquellos que reciben beneficios de jubilación del Seguro Social, beneficios de sobreviviente o de discapacidad (SSDI), beneficios de Jubilación Ferroviaria, ingreso de seguridad suplementario (SSI) y beneficiarios de Asuntos de Veteranos que no presentaron una declaración de impuestos en los últimos dos años. Estos grupos no necesitan tomar ninguna acción; recibirán automáticamente su pago de $1,200.

Para aquellos beneficiarios con niños que no están obligados a presentar una declaración de impuestos, se necesita un paso adicional para agregar rápidamente $500 por niño elegible en su pago automático de $1,200.

Para las personas en estos grupos que tienen un niño calificado y no presentaron una declaración de impuestos de 2018 o 2019, tienen una ventana limitada para inscribirse para agregar los $500 por niño elegible automáticamente a su pago de impacto económico de $1,200 que pronto se recibirá. Visitar rápidamente la herramienta especial Non-Filers en IRS.gov antes del mediodía hora del este, del miércoles, 22 de abril, le puede ayudar a algunos de estos grupos a poner todos sus pagos de impacto económicos elegibles en un solo pago.

“Queremos que estos beneficiarios con niños puedan obtener el pago máximo de impacto económico de $1,200 más $500 por cada niño elegible tan pronto como sea posible,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “Recibirán $1,200 automáticamente, pero necesitan actuar rápidamente e inscribirse en IRS.gov para obtener los $500 adicionales por niño agregados a su pago. Estos grupos normalmente no tienen una obligación de presentar declaraciones y pueden que no se den cuenta de que califican para un pago adicional. Les pedimos a las personas y organizaciones de todo el país que compartan esta información ampliamente y ayuden al IRS con el mensaje.“

Para ayudar a correr la voz a los beneficiarios con niños acerca del monto adicional de $500, el IRS tiene material adicional disponible en una página especial para socios que se puede compartir con amigos, familiares y grupos comunitarios. Este esfuerzo se centrará en la fecha límite inicial del 22 de abril y continuará esta primavera para llegar al mayor número posible de personas, ya que los pagos de los niños continuarán realizándose en las próximas semanas y meses.

¿Tiene un niño, pero no presenta una declaración de impuestos? Visite IRS.gov ahora

Aquellos que reciben beneficios federales, incluyendo beneficios de jubilación del Seguro Social, de sobreviviente o discapacidad (SSDI), beneficios de jubilación ferroviaria, ingreso de seguridad suplementario (SSI) o beneficios de la Administración de Veteranos, que tienen niños y que no están obligados a presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 deben visitar la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here en IRS.gov. Al tomar rápidamente medidas para ingresar información en el sitio web del IRS acerca de ellos y sus hijos calificados, pueden recibir el pago adicional de $500 por niño dependiente automáticamente, además de su pago individual de $1,200. De lo contrario, su pago en este momento será de $1,200 y, por ley, el monto de $500 adicional por niño elegible se pagaría en asociación con una presentación de declaración para el año tributario 2020.

Primera ventana afecta a beneficiarios de SSA/RRB con niños; beneficiarios de SSI y VA tienen un poco más de tiempo para agregar $500 a pagos automáticos

Para ciertos beneficiarios de SSA /RRB que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no se inscriban antes del 22 de abril con el IRS, seguirán siendo elegibles para recibir el pago adicional de $500 por niño calificado. Para aquellos que no se inscriban antes de la fecha límite del 22 de abril, su pago en este momento será de $1,200 y, por ley, los $500 por niño elegible se pagarían en asociación con una presentación de declaración para el año tributario 2020. No serán elegibles para usar la herramienta Non-Filer para agregar niños elegibles una vez se haya emitido su pago de $1,200.

Los beneficiarios de SSI y VA tienen tiempo adicional más allá del 22 de abril para agregar a sus niños, ya que sus pagos de $1,200 automáticos se realizarán en una fecha posterior. Los beneficiarios de SSI recibirán sus pagos automáticos a principios de mayo, y los pagos automáticos para los que reciben beneficios de VA de compensación y pensión (C&P) todavía se está determinando. Si tienen hijos y no están obligados a presentar una declaración de impuestos, se insta a ambos grupos a usar la herramienta Non-Filer tan pronto como sea posible. Una vez se haya emitido su pago de $1,200, no serán elegibles para usar la herramienta Non-Filer para agregar niños elegibles. Su pago será de $1,200 y, por ley los $500 por niño elegible se pagarían al presentar una declaración para el año tributario 2020.

Mayoría de contribuyentes no necesita tomar ninguna acción

El Departamento del Tesoro realizará estos pagos automáticos a los beneficiarios de SSA, SSI, RRB y VA. Los beneficiaros generalmente recibirán los pagos de $1,200 automáticamente por depósito directo, tarjeta de débito Direct Express o por cheque en papel, tal como normalmente recibirán sus beneficios.

Para información acerca de beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad del Seguro Social visite el sitio web de SSA en SSA.gov. Para más información relacionada con los veteranos y sus beneficiarios que reciben pagos de beneficios de compensación y pensión (C&P) del VA, visite VA.gov (en inglés).

La información general del IRS acerca de los pagos de impacto económico está disponible en una sección especial (en inglés)de IRS.gov.

Cuidado con estafas relacionadas con pagos de impacto económico

El IRS insta a los contribuyentes a estar atentos a estafas relacionadas con los pagos de impacto económico. No se requiere ningún cargo para recibir estos pagos.