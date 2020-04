Conductor ebrio choca contra una patrulla

El Oficial del precinto Este, Fred Ware, fue tratado y dado de alta del Centro Médico Vanderbilt el domingo después de que su patrulla fue chocada por un vehículo conducido por un Hispano sospechoso de estar conduciendo ebrio en la intersección de Old Hickory Boulevard y Madison Station Boulevard.



El Oficial Ware, que estaba de servicio y en ruta a localizar un vehículo, tenía luz verde y viajaba por la intersección en Old Hickory Boulevard cuando fue golpeado el domingo a las 3:45 am por una camioneta conducída por Kennedy Recinos-Sales, de 24 años, quien no se detuvo en la luz roja. Recinos-Sales fue atendido por lesiones leves y puesto en libertad.

En la escena, Recinos-Sales olía a alcohol. También tenía los ojos rojos llorosos y dificultad para hablar. Había dos latas de cerveza abiertas casi vacías en la camioneta. Está acusado de DUI, asalto vehicular, conducir sin licencia, no tener comprobante de seguro y una violación de contenedor abierto. Está detenido en lugar de una fianza de $ 19,000.

El Oficial Ware es un veterano de departamento de cuatro años.

Kennedy Recinos-Sales