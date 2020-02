Advance Financial lanza una nueva aplicación móvil La empresa galardonada con el premio fintech ahora ofrece administración de préstamos sobre la marcha. Advance Financial, una galardonada empresa de tecnología financiera con sede en Nashville, anunció hoy el lanzamiento de su nueva aplicación móvil. La aplicación está disponible para teléfonos IOS y Android. La aplicación ayuda a los clientes de Advance Financial a administrar sus transacciones de préstamos, así como realizar pagos o retirar efectivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Los clientes también pueden obtener financiación instantánea directamente en sus cuentas bancarias. “Nuestra nueva aplicación ofrece otra forma para que nuestros clientes administren sus cuentas de manera conveniente, y les da aún más control sobre sus transacciones”, dijo Raja Ramachandran, director de producto de Advance Financial. “Siempre estamos buscando formas de utilizar la última tecnología para ayudar a nuestros clientes a administrar más fácilmente sus finanzas. Con el lanzamiento de la aplicación, Advance Financial continúa refinando la mejor experiencia de consumo omnicanal de su clase “. Además de utilizar los servicios de Advance Financial a través de la aplicación móvil o en línea, los clientes también tienen acceso a más de 100 tiendas en todo Tennessee. Sobre Advance Financial Fundada en 1996, Advance Financial es una empresa líder en tecnología financiera con sede en Nashville, Tennessee. Con más de 100 tiendas en Tennessee y servicios en línea en 13 estados, Advance Financial ofrece préstamos en efectivo y otros servicios, 24/7/365. Reconocimientos recientes incluyen 2019 Inc. 5000 empresas privadas de más rápido crecimiento (8 años consecutivos); Calificación A + por el Better Business Bureau; La cuarta compañía de más rápido crecimiento de Nashville (2019, Nashville Business Journal); Forbes Mejores empleadores para nuevos graduados (2018); y, de hecho, el lugar de trabajo mejor clasificado para compensación / beneficios (2019). Advance Financial es la segunda compañía familiar más grande con sede en Nashville (2019, Nashville Business Journal). Para más información, visite www.af247.com. Comments are closed.