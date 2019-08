Mes Mundial de la Lactancia Materna Autores: Virginia L. Debermudez, M.Psy., IMG – Gerente de Programa para el Centro para Políticas de Salud en Meharry Medical College y Flora Ukoli, M.D., M.P.H Profesora de Medicina Preventiva y Comunitaria y Directora del Programa de Investigación del Cáncer de Próstata en Meharry Medical College. Nashville – TN, 13 de agosto de 2019 – El Mes Mundial de la Lactancia Materna se celebra cada año en agosto para fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. Conmemora la Declaración Innocenti firmada en agosto de 1990 1 por los responsables políticos del gobierno, la OMS, UNICEF y otras organizaciones para proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Para las madres activas que amamantan mientras trabajan, encontrar un espacio privado y limpio para lactar puede ser difícil. Sin embargo, gracias a la nueva “Ley de equidad para las madres lactantes de 2019” (HR 866) 2, puede haber más opciones para las madres en edificios públicos federales como los juzgados, los edificios de oficinas del Senado y la Cámara de Representantes, los edificios del Smithsonian y otras agencias federales. La nueva legislación bipartidista fue presentada en la Cámara en enero de 2019 por la Representante Eleanor Holmes Norton (D-DC) y patrocinada en el Senado por los Senadores Steve Daines (R-MT), Elizabeth Warren (D-MA) y Tammy Duckworth (D -ILLINOIS). El presidente firmó la ley el 25 de julio de 2019 y entrará en vigor el 25 de julio de 2020. Las madres también necesitan acceso a un lugar de trabajo amigable para madres lactantes para proteger y apoyar su capacidad de continuar amamantando al regresar al trabajo. Los empleadores de Tennessee deberían dar un acomodamiento razonable a las madres lactantes en el trabajo y proporcionarle descansos adecuados otorgándole un espacio privado en el que la madre pueda extraer su leche y permitir que amamante en cualquier lugar, público o privado. a serlo y prohíbe que los gobiernos locales penalicen o restrinjan la lactancia materna. La lactancia materna promueve una mejor salud para madres y niños. El aumento de la lactancia materna podría salvar más de 800,000 vidas cada año, la mayoría son niños menores de seis meses. La lactancia materna disminuye el riesgo de que las madres desarrollen cáncer de seno, cáncer de ovario, diabetes tipo 2 3, enfermedades cardíacas y también previene la obesidad infantil temprana. Se estima que el aumento de la lactancia materna podría evitar 20,000 muertes maternas cada año debido al cáncer de mama. Cambios en la política Si bien la “Ley de equidad para las madres lactantes de 2019” favorece la lactancia materna en los edificios del gobierno, todavía queda un largo camino por recorrer, ya que el trabajo para defender los derechos de las mujeres a amamantar en cualquier lugar y desterrar el estigma de la lactancia materna en público debe continuar, así como otros factores como la educación y la conciencia pública sobre la importancia y el impacto de la lactancia materna exclusivamente durante 6 meses como medida preventiva de la obesidad infantil. En el estudio de investigación “El impacto de la lactancia materna en el aumento rápido de peso entre los bebés afroamericanos: una intervención de promoción de la lactancia materna”, la Dra. Flora Ukoli, profesora de medicina preventiva y comunitaria y directora del programa de investigación del cáncer de próstata en Meharry Medical College, concluye que “Debe haber cambios en las políticas de salud para que podamos ver los beneficios a largo plazo en la salud de las madres y los bebés que amamantan. Esta investigación nos ayuda a ver que el vínculo entre la lactancia materna y la prevención de la obesidad es parte de un panorama más amplio, y debemos prestar atención si queremos combatir la epidemia de la obesidad. Nos muestra que necesitamos entender el riesgo de obesidad como parte de un problema social más significativo. Los niños necesitan, y merecen, acceso a alimentos saludables y ejercicio, y hay más que podemos hacer para que esto suceda”. Prevención de la obesidad La prevención de la obesidad comienza con la lactancia materna. La nutrición de un niño al nacer afecta los resultados de salud a corto y largo plazo de esa persona como niño, adolescente y adulto. La investigación de la Dra. Ukoli muestra que la lactancia materna proporciona un nivel de protección contra el sobrepeso y la obesidad infantil. Por lo tanto, la lactancia materna puede ser un componente esencial de las estrategias para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en los niños. La Academia Estadounidense de Pediatría 4 recomienda la lactancia materna como la única fuente de nutrición durante los primeros seis meses de vida del bebé la cual debería continuarse con alimentos complementarios durante al menos el primer año. A pesar de los numerosos beneficios de la lactancia materna, las tasas de lactancia materna en Tennessee son una de las más bajas en los Estados Unidos y la más alta en obesidad. Además, las madres afroamericanas tienen menos probabilidades de amamantar. La lactancia materna puede presentar desafíos únicos, incluida una falta sistémica de vacaciones pagas, parcialidad de proveedores de salud y barreras culturales. A pesar de todos los beneficios que proporciona la lactancia materna, en las últimas décadas, ha habido una disminución en el número de mujeres que amamantan a sus hijos, un fenómeno relacionado con los nuevos estilos de vida, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, y la influencia significativa de “cultura de del biberón”. Para intentar rescatar la lactancia materna, es necesario desterrar una serie de mitos e ideas irracionales, sin significado real o científico, que se hayan arraigado en nuestras comunidades. En un intento por compensar el alto impacto que la propagación de la lactancia artificial tiene en la población, es necesario educar e informar la verdad sobre la lactancia natural, no solo en aspectos tan necesarios como la nutrición, sino también en el manejo y asesoramiento en la práctica de la lactancia materna, permitiendo a la mujer tomar una decisión informada sobre la alimentación de su hijo, con la convicción de que, desde un punto de vista nutricional, el desarrollo del bebé está garantizado con la práctica regular de la lactancia materna. Para poder comprender más de cerca la verdadera causa de por qué la lactancia materna se ha visto afectada en las últimas dos décadas, debemos entender qué implicaciones tienen la raza y el origen étnico en las disparidades en lo que respecta a la lactancia materna, ya que, como se indicó anteriormente, las madres afroamericanas y Las minorías de otras etnias tienen las tasas más bajas de lactancia materna. Al entrevistar a la Dra. Ukoli, una experta en este tema surge la pregunta: ¿por qué existen estas brechas y qué se puede hacer para mejorar las tasas de lactancia materna en las poblaciones minoritarias? Su respuesta se remonta a generaciones de patrones de comportamiento repetitivos junto con “baja educación, edad temprana y soltería, todos estos están asociados con tasas bajas de lactancia materna, y estas son características más frecuentes entre las madres minoritarias. Los factores mencionados por los participantes de nuestro estudio incluyeron problemas, actitudes sociales negativas sobre la lactancia materna, tener que volver al trabajo y el compromiso de tiempo. Si bien no profundizamos en los problemas emocionales, nuestra suposición indicaba relaciones fallidas y el estrés de tener que lograr criar a un bebé en el contexto de situaciones difíciles en un hogar de bajos ingresos. Estas madres obtuvieron puntajes muy altos en cuanto a enumerar las ventajas de la lactancia materna. El tercio que mencionó la falta de conocimiento sobre la lactancia materna probablemente se refería a no tener las habilidades prácticas para amamantar. Las madres de raza anglosajona y con educación universitaria tienen las tasas más altas de lactancia materna. La mayoría de las mujeres son enseñadas por sus madres a criar a sus hijos y tienden a seguir los pasos de sus madres. La mayoría de las madres minoritarias no tienen madres con educación universitaria y, en algunos casos, dichas abuelas son muy jóvenes y también tienen poca experiencia en lactancia y, por lo tanto, no están disponibles como apoyo. Las estrategias para mejorar las tasas de lactancia materna en las comunidades minoritarias deben apuntar a madres, abuelas y bisabuelas simultáneamente. La generación de madres que no amamantaron puede sentir cierta culpa o insuficiencia para enseñar lo que no hicieron. Dichas madres también recibieron instrucciones directas de profesionales de la salud para usar la fórmula, lo que desalienta indirectamente la lactancia materna. Las discusiones sobre mujeres de raza negra que amamantaban a los bebés de mujeres blancas hace 100 años deberían ser un tema de discusión para enfatizar que la leche materna siempre ha sido la mejor. Si uno se vio obligado a hacer eso por los bebés de otras personas, entonces ahora uno debe hacer eso por sus propios bebés, porque el pecho es realmente lo mejor. Debemos recordar el hecho de que tales bebés blancos se apegaron a su nodriza negra y los amaron porque la lactancia materna creó un vínculo eterno. Los hombres, tanto adultos mayores como jóvenes, deberían tener educación sobre la importancia y los desafíos de amamantar con éxito a los bebés. Las parejas, los esposos y los padres deben comprender la necesidad de respaldar cuando llegue el bebé y brindar el apoyo necesario para que la madre pueda amamantar. Competir con un bebé por la atención de una madre no solo es insensible, sino que se basa en la ignorancia. Algunos hombres pueden ayudar a sus mujeres y cuidar a sus bebés. Lo primero es hacer suyas 5 acciones importantes; Abrace al bebé, cámbielo, ayude en las tareas, limpie y cocine. Las 2 primeras significan que pueden hacer eructar al bebé y cuidar a los niños mayores. La tercera es para el vestido, el bebé, la cuarta es alimentarlo con la leche materna cuando la madre no está cerca, y el sexto es ayudar a comprar alimentos. El tiempo de calidad con su mujer solo puede ser posible si le brindan este tipo de apoyo de tal manera que la madre esté libre de estrés para pensar en la intimidad. Cuidar a un recién nacido es un trabajo de tiempo completo. Esa es la razón principal por la cual la Organización Mundial de la Salud sugirió un permiso de maternidad remunerado para las madres durante al menos seis meses. Todos los países han hecho esto, excepto Estados Unidos. Algunos países proporcionan un porcentaje del salario, si no el salario completo, durante un período de hasta tres años. Las mujeres que ganan salarios tienen derecho a subsidios de maternidad en otras partes del mundo, y esto se ha hecho en California “. Facilitar la lactancia materna requiere una intervención de salud pública con implicaciones locales de amplio impacto. Estados Unidos necesita políticas y prácticas que faciliten la lactancia materna para las mujeres. Estos deberían incluir políticas públicas que protejan la lactancia materna en el lugar de trabajo y la capacitación y capacitación del personal. Además, informar y capacitar a las mujeres embarazadas sobre la lactancia materna, lo que puede ayudar a las mujeres a comenzar a amamantar y continuar haciéndolo. La Dra. Ukoli agrega además que la educación preventiva es la clave para la reducción de estas disparidades de salud: “Las disparidades de salud, en general, pueden reducirse mediante la implementación de la Justicia Social a través de la igualdad de derechos a la educación. Hay una brecha en el nivel de educación de jóvenes por código postal y distritos escolares que se traduce en desigualdad racial en conocimientos básicos y habilidades para la vida. Una estructura educativa integral abordará temas de salud y económicos que prepararán a los jóvenes para la vida adulta. Asignar uniformes escolares con un estricto código de vestimenta es uno de los primeros pasos para construir esa base para desarrollar relaciones sensatas y seguras entre niños y niñas. No es solo un problema de moral, sino una estrategia económica para alentar a los jóvenes a centrarse más en la educación que en el entretenimiento y el estilo de vida arriesgado. se espera que críen a sus bebés, los cuiden, los amamanten y se unan a ellos, no pueden aspirar a ser una madre joven si se hace que los novios y las parejas asuman las responsabilidades mencionadas anteriormente, ellos también se darán cuenta de que no es fácil ser un ‘niño-papá’. Promoción de la equidad: El plan para promover, proteger y apoyar con éxito la lactancia materna se ha desarrollado bien en los diez pasos para una lactancia exitosa propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Dichos programas tienen éxito con el respaldo de los gobiernos federales, estatales y de los condados, y el apoyo del sector privado. Las madres felices y los bebés felices son las piedras angulares de una sociedad sana, y no hay precio que pagar por eso. La fórmula tiene un papel muy pequeño que desempeñar en la nutrición de los lactantes especiales con trastornos metabólicos muy específicos y raros, en el caso extremadamente raro de insuficiencia de lactancia primaria, y algunas indicaciones médicas maternas para las que no se recomienda la lactancia materna. En ese caso, la fórmula debe prescribirse solo en estos casos raros cuando la lactancia materna es imposible por razones médicas en la madre o el bebé “. Las mujeres que están amamantando necesitan apoyo calificado, especialmente en sociedades donde la lactancia materna ya no es frecuente. El apoyo es necesario para prevenir y tratar problemas físicos y para generar confianza en uno mismo. A menudo, los proveedores de salud no poseen las habilidades necesarias para ayudar a las mujeres a amamantar, a menudo se requiere la ayuda adicional de trabajadores profesionales con conocimientos y habilidades en lactancia. La educación y la capacitación del personal de salud sobre el conocimiento, la actitud y las habilidades necesarias para trabajar de manera efectiva con las mujeres que amamantan, y la asistencia y el apoyo durante este tiempo es necesario para prevenir y tratar los problemas. Los proveedores de salud son esenciales en esta situación, aunque a menudo no están capacitados para apoyar y ayudar a las mujeres que amamantan; sin precedentes, se necesita capacitación adicional. A través de una investigación sistemática, la Dra. Ukoli examina la mejor manera de educar y capacitar a los profesionales de la salud para satisfacer las necesidades de las madres lactantes: “El proceso de convertirse en un Hospital Amigo del Bebé garantiza la capacitación de todos los proveedores de salud y otro personal del hospital con el conocimiento y las habilidades para proteger con éxito, promover y apoyar la lactancia materna. Los talleres de capacitación en lactancia varían de 1 a 5 días para los diversos cuadros. Se han desarrollado talleres de un día para directores ejecutivos de hospitales, presidentes de facultades de medicina, legisladores y empleadores para proporcionar el marco para su participación para apoyar la lactancia materna. Hay talleres especializados de 5 días disponibles para capacitadores de proveedores que trabajan directamente con madres y niños. Estos son los expertos que dirigen el hospital a quienes capacitarán enfermeras y médicos. Revisión del plan de estudios de alimentación infantil: existe una necesidad urgente de presentar y enseñar adecuadamente la lactancia materna dentro del programa de capacitación para todos los proveedores de atención médica, tanto en conferencias didácticas como en la práctica. En la mayoría de los casos, la lactancia materna se menciona como la mejor, y el resto del capítulo sobre nutrición infantil se dedica a la alimentación artificial y los métodos de alimentación. Haciendo hincapié en la naturaleza fundamental y natural de la lactancia materna, será esencial la adecuación de los componentes y el volumen de la leche materna producida en cada etapa del desarrollo del lactante. Los alumnos deberán comprender que los bebés se agarran al primer pezón que se les coloca en la boca, y esa no debería ser la tetina artificial de plástico. Se debe permitir que todos los bebés completen el gateo natural hacia el seno, encuentren y se sujeten naturalmente al pezón de su madre. Los obstetras deben estar preparados para preparar a las madres para esta responsabilidad, guiarlas a través de estrategias para la lactancia materna exitosa, capacitarlas con habilidades para usar de manera eficiente varias posiciones de lactancia materna y capacitarlas para superar los obstáculos personales y sociales para cumplir sus objetivos de lactancia materna. Un plan de estudios tan sólido también abordará la competencia en la defensa de la lactancia materna para protegerla de la presencia dominante de los cabilderos de la industria de fórmulas infantiles “. Conclusión: La lactancia materna está en el contrapunto de la naturaleza y la cultura, y las bajas tasas de prevalencia de la lactancia materna son un problema de salud pública. La lactancia materna crea una diferencia y no se trata solo de la leche. Nuestros cuerpos saben que los bebés no nacen en un mundo perfecto, pero la lactancia materna permite que las madres comiencen desde cero. La leche de fórmula está diseñada para reemplazar la leche materna cuando no es posible amamantar y aunque es un buen sustituto de este, y en los últimos 20 años ha habido, de hecho, mejoras notables, no pueden imitarlo por completo. La evidencia científica disponible hasta la fecha garantiza que la lactancia materna es la mejor para los bebés debido a los beneficios que conlleva. Los proveedores de atención médica deben participar activamente en su educación continua en prácticas de lactancia materna que les permitan intervenir en los cambios que conducen a una mejor atención de la maternidad a tiempo. Además, la implementación de programas nacionales para la promoción e intervención en educación para la salud para niñas afroamericanas y otras minorías étnicas, futuras madres y sus familias sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva debe ser imprescindible, junto con una intervención efectiva en las políticas de salud y el respeto riguroso a la legislación sobre la comercialización de fórmulas artificiales. Todo esto con el objetivo de contribuir a lanzar un mensaje único que permita mejorar nuestras tasas de lactancia materna y la recuperación de la lactancia materna como un estándar de alimentación y crianza de nuestros bebés. 